Александр Сергеев стал главой РАН

Академик Александр Сергеев победил во втором туре выборов президента Российской академии наук, набрав 1045 голосов членов академии. Об этом общему собранию РАН сообщил во вторник председатель счетной комиссии Юрий Балега.

За Роберта Нигматулина проголосовали 412 человек. Для победы во втором туре надо было набрать 746 голосов.

Александр Михайлович Сергеев - советский и российский физик, академик Российской академии наук (РАН) с 2016 года, с 26 сентября 2017 года - Президент Российской академии наук. Директор Института прикладной физики (ИПФ) РАН с 2015 года. Профессор ННГУ.

Специалист в области физики плазмы, фемтосекундной оптики, нелинейной динамики оптических систем и высокочувствительных оптических измерений. Имеет более 8000 цитирований своих работ, опубликованных в научных журналах.

Процедура тайного голосования по выборам президента Российской академии наук началась во вторник в здании академии на Воробьевых горах в Москве.