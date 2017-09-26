Процедура тайного голосования по выборам президента Российской академии наук началась во вторник в здании академии на Воробьевых горах в Москве. Итоги будут официально объявлены во второй половине дня.

Кандидатами на высший пост в РАН являются пять человек. Ранее правительство исключило из списка двух претендентов - 63-летнего проректора МГУ Алексея Хохлова и 72-летнего директора Института иммунологии и физиологии из Екатеринбурга Валерий Черешнева.

В нынешнем бюллетене кандидаты впервые перечислены по алфавиту. Раньше первым в списке стоял кандидат, рекомендованный президиумом РАН. Накануне стало известно, что экс-президент РАН Владимир Фортов (возглавлял Академию наук в 2013-2017 годах) поддерживает кандидатуру академика Александра Сергеева. Каждый член РАН может проголосовать только за одного претендента.

Для избрания кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если с первого раза победитель определен не будет, проводится второй тур, а при необходимости — третий тур. Если главу РАН не удастся избрать после трех туров, назначаются новые выборы. До этих пор исполнение обязанностей главы организации возлагается президентом на одного из академиков, рекомендованных правительством.



