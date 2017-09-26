Будапешт будет блокировать любые инициативы Киева в международных организациях

Будапешт будет блокировать любые инициативы Киева, направленные на дальнейшее продвижение Украины в процессе европейской интеграции в рамках программы Восточного партнерства. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Такая реакция была вызвана новым законом "Об образовании", ограничивающим изучение языка нацменьшинств, который подписал президент Украины Петр Порошенко, сообщает "Москва 24".



"Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине в международных организациях, особенно в ЕС. Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", – подчеркнул он.



Сийярто также назвал назвал решение Порошенко "постыдным и позорным". Глава венгерского МИД отметил, что президент говорил о европейской Украине, однако решение о подписании закона является "далеким от Европы".



Накануне днем, 25 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон "Об образовании". Его суть состоит в том, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе. Обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Документ вызвал обеспокоенность в Румынии, Болгарии, Венгрии, Греции и Молдавии. В Польше заявили, что будут следить за его применением, пишет "М24".



