Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России

Министерство труда и социальной защиты РФ составило рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России. В ТОП-10 на первом месте - капитан океанского корабля, на втором - командир воздушного судна.

Зарплата капитана океанского корабля составляет 500 тысяч рублей, командира экипажа самолета - 320 тысяч рублей.

Минтруд составил рейтинг высокооплачиваемых профессий исходя из данных о вакансиях, заявленных работодателями в службы занятости в первом полугодии текущего года, - пишут "Известия".

На третьем месте в рейтинге — главный технолог золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тысяч рублей. Главному тренеру по хоккею предлагали 300 тысяч рублей. Начальник строительного участка оценивается в 250 тысяч рублей. Врач-стоматолог - 200 тысяч рублей, риск-менеджер - 200 тысяч рублей, инженер-электрик - 195 тысяч рублей, аналитик в области информатики и вычислительной техники - 190 тысяч рублей и второй пилот - 180 тысяч рублей.

По данным Росстата, в первом полугодии 2017 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в стране составила 38,7 тысяч рублей.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин ранее рассказал о ситуации с трудоспособным населением в России.