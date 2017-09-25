Глава МЭР Орешкин рассказал о ситуации с трудоспособным населением в России

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о ситуации с трудоспособным населением в России. Как известно, в 1999 году в нашей стране уровень рождаемости был низким, был отмечен минимум рождаемости.

В настоящее время молодым людям, родившимся в 1999 году, по 18 лет. Они уже входят в состав рабочей силы.

Министр экономического развития пояснил, что ситуация с трудоспособным населением в стране в ближайшие пять-шесть лет будет тяжёлой из-за демографической структуры. РИА Новости цитирует Максима Орешкина: "Что касается России, особенно на ближайшие пять-шесть лет, ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжёлых в мире. Мы будем терять ежегодно примерно 800 тысяч населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры".