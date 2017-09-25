РПЦ обвинила создателей «Матильды» в фальсификации истории

Сюжет фильма «Матильда» построен на неправде. Об этом заявил председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

В материале, опубликованном «Независимой газетой», Шевкунов отметил, что в кинокартине Николай II «мечется в страданиях, истерике и интимных сценах» между балериной Матильдой Ксешинской и будущей императрицей Александрой Федоровной. По словам представителя Русской православной церкви, в действительности все обстояло иначе – получив согласие Александры Федоровны на брак, Николай немедленно порвал с Ксешинской.

Вызвали возмущение у епископа Тихона и другие «драматургические находки». К ним, в частности, относится «развеселый кинообраз» отца последнего российского императора Александра III, который в жизни «был чужд всякой пошлости».

Фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя повествует о романтических отношениях цесаревича Николая и балерины Матильды Ксешинской. Ранее «Аргументы недели» писали, что адвокат Учителя усмотрел признаки преступлений в действиях депутата Госдумы Натальи Поклонской, добивающейся запрета киноленты.