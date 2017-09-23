Адвокат Алексея Учителя: в действиях Поклонской есть признаки преступлений

Адвокат знаменитого российского режиссера Алексея Учителя в субботу, 23 сентября, заявил, что в действиях депутата Госдумы Натальи Поклонской можно увидеть признаки целого ряда преступлений.

Константин Добрынин подчеркнул, что атаки на фильм Учителя "Матильда" со стороны политика должны быть оценены правоохранительными органами России с большим пристрастием. Адвокат заметил, что вся деятельность Поклонской, направленная на Учителя, не только является противозаконной, но также в большой мере подрывает авторитет государственной власти в глазах граждан РФ, передает ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что МВД России завело уголовное дело в связи с принуждением кинотеатров не показывать "Матильду".