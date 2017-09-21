Актера Николая Караченцова перевели в реанимацию

Ранее «Аргументы недели» сообщали об ухудшении состояния здоровья у актера Николая Караченцова. 19 сентября актера доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.

Самочувствие актера Николая Караченцова 21 сентября резко ухудшилось. Актер переведен в отделение хирургической реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу больницы.

Теперь врачи оценивают состояние актера как тяжелое.

Напомним, актер Николай Караченцов в 2005 году попал в автомобильную аварию, 26 дней провел в коме, а процесс выздоровления затянулся. К актеру так и не вернулась способность говорить. В 2013 году актер сумел сыграть эпизод в фильме «Белые росы. Возвращение».