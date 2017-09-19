Супруга Караченцова прокомментировала новость о его состоянии «средней тяжести»

Людмила Поргина, супруга актера Николая Караченцова, устала комментировать его госпитализацию. По ее словам, с актером «все в порядке». Накануне в СМИ появилось видео, как Караченцов совершает прогулку по территории больницы в инвалидном кресле.



Людмила Поргина в беседе с РБК ответила на появившиеся сообщения о том, что артист госпитализирован в состоянии «средней тяжести». «Меня поражает в этих СМИ — не могу сказать ложь — но все остальное. Мы гуляли вчера замечательно. В церковь зашли у нас в Склифе, кровь сдали, мочу сдали, а сейчас едем рентген делать. У нас осеннее обследование», — пояснила она. По ее словам, актер каждую осень и весну ложится на плановую госпитализацию.



Людей, далеких от медицины, зачастую пугает термин, в котором употребляется слово «тяжесть». Оно лишь подразумевает, что жизненно важные функции нарушены незначительно. Всего же различают пять степеней тяжести общего состояния больного: удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое, крайне тяжелое и терминальное.



