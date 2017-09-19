В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии Николая Караченцова

Утром во вторник, 19 сентября, появилась информация о здоровье знаменитого российского актера Николая Караченцова.

Врачи НИИ им. Склифосовского уточняют, что артист в настоящий момент находится в состоянии средней тяжести. Об этом сегодня сообщили в справочной службе медицинского учреждения, передает ТАСС.

Напомним, что накануне Николай Караченцов был экстренно доставлен в отделение нейрохирургии. Информации о том, что именно случилось с актером, пока не поступало. Поклонники надеются, что в скором времени артист поправится.