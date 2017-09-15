Жизни пассажиров аэропорта Махачкалы стали заложниками птиц

Как стало известно, прокуратура Дагестана обратилась в верховный суд республики с требованием ликвидировать мусорные свалки, находящиеся в опасной близости к аэропорту Махачкалы. Обитающие на полигонах бытовых отходов стаи птиц летят прямо в двигатели взлетающих и приземляющихся самолетов, создавая непосредственную угрозу жизни пассажиров. Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, получивший аэропорт в управление три года назад, все это время игнорировал требования транспортной прокуратуры соблюдать федеральные авиационные правила и ликвидировать свалки. Росбалт решил разобраться в этой ситуации и выяснить, почему тысячи простых дагестанцев вынуждены рисковать жизнью, каждый раз приезжая в аэропорт Махачкалы.

Не так давно голливудские киностудии экранизировали "Чудо на Гудзоне" — известный случай, когда в 2009 году аэробусу пришлось садиться в реку Гудзон из-за столкновения с птицами, сразу после взлета из Нью-Йорка. Взлет и посадка — самые тревожные моменты для пассажиров: по статистике от Boeing, при этих маневрах случается больше половины авиакатастроф. В 2007-м птицы сбили в Домодедово Ан-2, погибли люди. После каждой аварии власти судорожно ищут виноватых, и почти всегда есть те, кто всё прошляпил на земле. Сегодня российским режиссерам впору снимать фильм «Чудо на Каспии» - садящиеся в аэропорту Махачкалы самолеты рискуют столкнуться с птицами, обитающими на близлежащих свалках.









Аэропорт Уйташ в Дагестане. Фото: sknews.ru

Аэропорт закрывает глаза на свалки

Этим летом транспортный прокурор Махачкалы Меде Медеев обратился в федеральный суд республики Дагестан с иском к региональному Минстрою. Прокурор обнаружил, что местный аэропорт Уйташ окружен свалками, и чайки летают прямо рядом с ревущими моторами. А администрация аэропорта - контролируемая сенатором Сулейманом Керимовым АО «Аэропорт Махачкала» - и республиканские власти в лице Минстроя РД, ответственного за планирование территории и контроль за использованием земель по назначению, бездействуют.

Махачкалинский аэропорт - один из самых загруженных в России. При этом руководство аэропорта игнорирует выполнение требований безопасности полетов, указывает прокуратура. Как заявляет прокурор Медеев в своих исках, "пределы приаэродромной территории аэропорта Махачкала до настоящего времени не обозначены", чем "создана угроза безопасности полетов воздушных судов, жизни и здоровью неопределенного круга лиц". Так, в 6 500 метрах от контрольной точки аэродрома мусорная свалка, а в 8 300 метрах размещён полигон бытовых отходов. В нарушение Федеральных авиационных правил "на приаэродромной территории размещены мусорные свалки, животноводческие фермы, полигоны бытовых отходов, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц и других животных, что негативно влияет на безопасность полетов воздушных судов в районе аэропорта Махачкала».

Согласно пункту 59 Федеральных авиационных правил, "в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов — до 15 км от контрольной точки аэродрома запрещается размещать объекты выбросов (размещения) отходов… и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц».

Свалки есть и с северной, и с южной стороны аэропорта — со стороны примыкающего к Махачкале городка Каспийска (эта сторона более плотно заселена) и села Зеленоморское. Чайкам и бакланам удобно: Каспийское море находится лишь в километре. Самолеты садятся и взлетают в аэропорту и с южной, и с северной сторон полосы. На снимке из космоса от 2015 года видно, насколько низко судно летит над некими хозяйственными постройками, находясь недалеко от Зеленоморской свалки.









Фото: gp.by

В интересах чаек, бакланов и Керимовых

Власти боролись со свалками рядом с аэропортами в Ульяновске, Екатеринбурге и в других регионах, однако ситуация с аэропортом Уйташ выделяется из всех подобных случаев концентрацией свалок.

"В этом случае пугает их (птиц) громадное количество. И если их вспугнули, все это вспорхнуло как раз на взлете самолета, то здесь может произойти трагедия. Расположение свалок вблизи аэропорта – это прямое нарушение закона. Воздушному транспорту должна быть обеспечена безопасность. Владелец аэропорта должен бить в колокола, если создается такая ситуация", — прокомментировал авиационный специалист, эксперт ДОСААФ России Александр Боржко.

Как выяснилось, за гигиеническое состояние всего аэродромного комплекса аэропорта Махачкалы отвечает фирма Аэротраст, которая связана с Сулейманом Керимовым - владельцем компании числится некий Мурад Буттаев, который раньше был управляющим «Анжи-Арена» (владельцем клуба долгое время был сенатор). Аэротраст был назначен подрядчиком без конкурса, сама компания была зарегистрирована прямо перед заключением первого контракта в 2015 году. Компания получит от аэропорта до 2021 года 180 млн рублей за "текущий ремонт зданий, благоустройство и уборку территорий, эксплуатацию и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, эксплуатацию оздоровительного комплекса, эксплуатация аэровокзального комплекса".

Ликвидация мусорных полигонов – дело затратное. Как показывает опыт других регионов, борющихся со стихийными свалками, убрать один полигон средних размеров стоит сотни миллионов рублей. Возможно, руководство махачкалинского аэропорта и компании Аэротраст просто решили, что можно закрыть глаза на свалки, не заниматься их затратной ликвидацией и сэкономить значительные суммы денег. Ведь с финансами у аэропорта всегда были проблемы. Представляя в 2014 году республиканским властям план развития аэропорта стоимостью несколько миллиардов рублей, руководство «Нафта-Москва» обещало построить в воздушной гавани логистические и гостиничные комплексы, новые терминалы. Пока ни гостиниц, ни логистических комплексов дагестанцы в аэропорту не увидели – скорее всего, денег у копании не хватило на исполнение данных обещаний. Об этом говорили сами менеджеры «Нафты», которые жаловались на то, что государство мало помогает в развитии аэропорта: "На период 2012-2014 годов на реконструкцию и модернизацию махачкалинского аэропорта предусмотрено всего 2,3 млрд рублей. Этих денег хватит только на то, чтобы залатать дыры».

Беспрекословный авторитет

Вопросом свалок в селе Зеленоморском и Каспийске в 2016 году занималось местное управление Росприроднадзора, но, судя по всему, безуспешно. Проигрывает в борьбе за безопасность полетов из махачкалинского аэропорта и прокурор Медеев. Например, в марте этого года Карабудахкентский районный суд отказал прокурору в удовлетворении его иска к властям республики в лице Минстроя, посоветовав обращаться в суд как частному лицу — с гражданским иском к администрации села Зеленоморское.

«То, что происходит в аэропорту Махачкалы, - безобразие и разгильдяйство, на мой взгляд. Вы помните пословицу «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»? Видимо, владельцы аэропорта ждут, пока грянет гром. Только самое печальное, что за этим громом может быть трагедия. А потом начнут виноватых, назначать дураков. Мировой опыт показывает, когда стая птиц влетает в сопло двигателей, от них защиты нет», - резюмирует Александр Боржко.