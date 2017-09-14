СМИ узнали о причастности ИГ к анонимным звонкам с угрозами о минировании

Анонимные телефонные террористы, продолжающие атаковать правоохранительные органы десятков российских городов с 10 сентября, остаются до сих пор безнаказанными. По всей видимости, звонят они из-за границы.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что звонившие люди связаны в террористической группировкой ИГ (запрещена в России) и находятся за рубежом. Их хотят объявить в международный розыск. Информация по подозреваемых не разглашается в интересах следствия.

Между тем, собеседник отметил, что организаторы и исполнители телефонной атаки активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию, поэтому выйти на их след очень затруднительно.

Действия телефонных террористов более 25 городов России за последние три дня. Были эвакуированы десятки тысяч человек. Только в Москве накануне эвакуировали пять вокзалов, девять торговых центров, несколько отелей и вузов. Сегодня, 14 сентября, в столице из-за угроз о минировании эвакуировали восемь школ, в Санкт-Петербурге — более десяти торговых центров.