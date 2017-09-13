Полицию Москвы продолжают атаковать звонками о тотальном минировании

Анонимные звонки "завалили" сегодня правоохранительные органы столицы. Экстренным службам приходится выезжать на все сигналы, проводится эвакуация. Телефонные террористы "заминировали" несколько вокзалов, торговых центров, вузы столицы.

Шквал анонимных сообщений по всей стране начал поступать вчера и продолжился сегодня. По некоторым данным, фиктивные угрозы поступают из Украины, поэтому "телефонные террористы" не опасаются преследования в России, где на этот счет предусмотрена специальная статья. Пока ни одно из сообщений не подтвердилось.

Поступил анонимный звонок о "минировании" торгового центра "Метрополис", "Капитолий", "Европейский", Киевского, Курского и Ярославского вокзалов, Первого Московского медуниверситета имени Сеченова, РГСУ и других точек. Только сегодня в столице было эвакуировано около 15 тысяч человек. Чуть позже звонившие пошли на крайний шаг, заявив об угрозе взрыва на Красной площади.