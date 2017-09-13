В полицию поступил сигнал о минировании Красной площади

В правоохранительные органы Москвы поступил сигнал об угрозе взрыва на Красной площади в столице. Информация проверяется. Скорее всего, она не подтвердится, как и множество других звонков, поступивших ранее.

Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник, официального подтверждения данному факту пока нет.

Анонимные звонки о минировании крупных городских объектов по всей стране начали поступать в экстренные службы еще 10 сентября. Уже несколько дней «телефонные террористы» держат в напряжении правоохранительные органы и экстренные службы, которые вынуждены реагировать на все сигналы и эвакуировать людей. До сих пор все звонки были ложными. Злоумышленники явно не боятся ответственности, это означает, что, скорее всего, звонят они из-за рубежа, поскольку в России предусмотрена уголовная ответственность за подобного рода «шутки».