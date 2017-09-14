Поклонская рассказала об истории фотографии с режиссером Учителем

Наталья Поклонская рассказала, когда был сделан снимок, на котором она запечатлена вместе с режиссером Алексеем Учителем.

Фотография, о которой идет речь, ранее появилась в интернете. Депутат Госдумы поведала «Комсомольской правде», что она встретилась с Учителем в начале июня на мероприятии, состоявшемся в Кремле. По словам Поклонской, в ходе разговора с режиссером она затронула тему финансирования фильма «Матильда». Парламентарий утверждает, что Учитель отказался об этом говорить и поспешил удалиться.

Напомним, Наталья Поклонская выступает за запрет кинокартины, снятой Алексеем Учителем. Накануне «Аргументы недели» писали, что депутат вступила в полемику по поводу данного фильма с министром культуры Владимиром Мединским.