Россия планирует активно развивать круизный туризм на Каспии

Россия в ближайшем будущем планирует активно развивать круизный туризм на Каспии.

К данному проекту будут привлечены также прикаспийские страны - Иран, Казахстан, Туркмения и Азербайджан. Как отметил глава Ростуризма Олег Сафонов, специалисты убеждены, что работа в сфере круизного туризма на Каспии является одним из самых перспективных и важных направлений. В Федеральном агентстве по туризму подчеркнули, что данное сотрудничество выльется в принципиально новый турпродукт высокого качества, которого в настоящий момент нет, передает ТАСС.

Сафонов добавил, что Россия видит большую заинтересованность коллег и друзей в этом большом совместном проекте.