Журналистам удалось разузнать имя таинственной незнакомки, сопровождавшей Путина

Журналисты все же выяснили личность таинственной незнакомки, сопровождавшей президента России Владимира Путина во время его визита в Коневецкий монастырь. Удалось это сделать благодаря фотографиям, выложенным на сайте Выборгской епархии.

В поездке на остров Коневец главу государства сопровождал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Помимо него, на кадрах запечатлена неизвестная женщина, стоявшая рядом с президентом. "Фонтанка" узнала, что незнакомка - архитектор Екатерина Грубина, руководящая проектом реставрационных работ в монастыре. Компания Сечина спонсирует эти работы.

Путин также побывал в монастыре на острове Валаам. Выйдя из автомобиля, президент галантно распахнул заднюю дверь. В этот момент на видео можно увидеть показавшуюся женскую руку и фрагмент красного цвета – то ли юбка, то ли женская сумочка. После того, как посыпались вопросы относительно спутницы Путина, не пожелавшей выходить из машины, в Кремле были вынуждены дать разъяснения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверял любопытствующих журналистов в том, что это был сотрудник службы безопасности.

Однако все заявления СМИ и Кремля выглядят как дезинформация. Во-первых, спутница Путина была замечена на Валааме, а не на острове Коневец. Во-вторых, таинственная незнакомка носила что-то красное, а архитектор Екатерина Грубина была в черном платье. Возможно, в скором времени появятся новые версии относительно пассажирки президентского "Мерседеса".