Дмитрий Песков рассказал, кто сопровождал Путина на Валааме

Представитель Кремля дал комментарий по поводу таинственного спутника Владимира Путина при его поездке на Валаам. Официальные объяснения журналисты получили, но вопросов при этом стало гораздо больше.

Пресс-секретарь председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал факт присутствия загадочного спутника Путина в его машине, сообщает «Лайф».

По словам Пескова, Владимира Путина сопровождала охрана и никакой «таинственной дамы» рядом с лидером страны не было.

Ранее «Аргументы недели» сообщали про «неизвестного пассажира на заднем кресле «Мерседеса», на котором Путин подъехал к церкви на Валааме. Путин галантно распахнул перед пассажиром дверь, но тот не вышел и Путин пошел в храм один. Почему глава государства открывает двери перед охранником? Если это был охранник, то почему он не пошел вместе с объектом (Владимиром Путиным)? И почему охранник был одет в красное? Все эти вопросы сейчас бурно обсуждают в соцсетях.