СМИ: Путин приехал на Валаам в сопровождении неизвестной дамы
12 июля 2017, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
Глава РФ Владимир Путин посетил Валаам в сопровождении неизвестного спутника. Видеооператор снял, как Путин выходит из-за руля своего авто и галантно распахивает дверь перед пассажиром на заднем сидении.
В кадр случайно попал тот (или «та»), кто сопровождал Владимира Путина в путешествии на Валаам, передает телеканал «Звезда».
На кадрах отлично видно, как Путин останавливает свой «Мерседес» (президент водит машину сам) и предупредительно открывает дверь пассажиру на заднем сидении. Пассажир выйти отказывается и Путин идет в церковь один. В кадре мелькнула красная одежда пассажира и рука, - слишком тонкая, чтобы принадлежать мужчине. Да и потом, кто будет распахивать дверь перед мужчиной?
После посещения храма президент уехал на другом автомобиле в компании патриарха, и оба сели на пассажирские сидения.