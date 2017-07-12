СМИ: Путин приехал на Валаам в сопровождении неизвестной дамы

Глава РФ Владимир Путин посетил Валаам в сопровождении неизвестного спутника. Видеооператор снял, как Путин выходит из-за руля своего авто и галантно распахивает дверь перед пассажиром на заднем сидении.

В кадр случайно попал тот (или «та»), кто сопровождал Владимира Путина в путешествии на Валаам, передает телеканал «Звезда».

На кадрах отлично видно, как Путин останавливает свой «Мерседес» (президент водит машину сам) и предупредительно открывает дверь пассажиру на заднем сидении. Пассажир выйти отказывается и Путин идет в церковь один. В кадре мелькнула красная одежда пассажира и рука, - слишком тонкая, чтобы принадлежать мужчине. Да и потом, кто будет распахивать дверь перед мужчиной?

После посещения храма президент уехал на другом автомобиле в компании патриарха, и оба сели на пассажирские сидения.