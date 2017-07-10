ГИБДД: зафиксирован рост числа ДТП из-за неисправных автомобилей

Заместитель начальника управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров сообщил о росте за последний год числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с техническими неисправностями транспортных средств.

В понедельник на пресс-конференции Мишуров заявил, что в последнее время и на протяжении прошлого года Госавтоинспекция фиксирует больше дорожный аварий, которые связаны с техническими неисправностями автомобилей, - сообщает Газета.ру. Как он отметил, отмечается рост ДТП "в том числе и с теми средствами, которые обязаны проходить осмотр, например с автобусами, которые перевозят пассажиров".

"Аргументы недели" писали, что с 10 июля в России вступает в силу приказ МВД, упрощающий правила регистрации транспортных средств.