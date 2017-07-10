В России вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств
10 июля 2017, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]
С сегодняшнего дня в России вступает в силу приказ МВД, упрощающий правила регистрации транспортных средств. Из перечня документов, обязательных для предъявления в ГИБДД, исключён полис ОСАГО.
Специалисты будут получать сведения о страховке из централизованной электронной базы.
Теперь при подаче заявления на регистрацию через портал госуслуг можно предоставить машину сразу в место осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов.
Еще одно уточнение касается изношенных номеров: при возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия.