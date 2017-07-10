В России вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств

С сегодняшнего дня в России вступает в силу приказ МВД, упрощающий правила регистрации транспортных средств. Из перечня документов, обязательных для предъявления в ГИБДД, исключён полис ОСАГО.

Специалисты будут получать сведения о страховке из централизованной электронной базы.

Теперь при подаче заявления на регистрацию через портал госуслуг можно предоставить машину сразу в место осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов.

Еще одно уточнение касается изношенных номеров: при возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия.



