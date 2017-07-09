СКР поручил проверить расследование дела о невыплате зарплаты в Нижнем Тагиле

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату Следкома России проверить ход расследования уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.

Как установило следствие, задолженность на заводе накопилась перед 195 сотрудниками в период с апреля 2016 по январь 2017 года.

Дело по факту невыплаты зарплаты работникам ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» (ч. 1 ст. 145.1 УК России), перед которыми имеется многомиллионная задолженность, находилось в производстве у екатеринбургских следователей и теперь истребовано для проверки в центральный аппарат СКР.

Ход расследования взят главой СКР под личный контроль. "Аргументы недели" писали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение найти директора завода, который не заплатил работникам зарплату и возмутил президента РФ своим "хамством" и "борзотой".