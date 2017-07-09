Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что дал поручение найти директора

Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который не заплатил 195 работникам зарплату с апреля 2016 по январь 2017 года.

Обращение от заводчан Владимир Путин получил во время "прямой линии". В воскресенье Путин прибыл Екатеринбург и заявил, что удивлен "борзотой" и хамством директора.

Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с руководством Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Глава региона Евгений Куйвашев заявил, что дал поручение найти директора ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий".