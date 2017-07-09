Куйвашев поручил найти директора завода, "борзота" которого возмутила Путина
9 июля 2017, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что дал поручение найти директора
Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который не заплатил 195 работникам зарплату с апреля 2016 по январь 2017 года.
Обращение от заводчан Владимир Путин получил во время "прямой линии". В воскресенье Путин прибыл Екатеринбург и заявил, что удивлен "борзотой" и хамством директора.
Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с руководством Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Глава региона Евгений Куйвашев заявил, что дал поручение найти директора ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий".