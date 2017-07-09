Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в Екатеринбурге провел встречу с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым и предал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе "прямой линии".

Одна из жалоб была от рабочих Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Сотрудники пожаловались, что директор заявил рабочим, что пока президент к нему лично не обратится - заплату никто не получит.

Путин обратил внимание на высказывание Куйвашева о своевременных выплатах зарплат в бюджетной сфере.

Российский лидер попросил генпрокуратуру разобраться с "борзотой" и хамством руководства Нижнетагильского завода, где людям не платят зарплату, - передает "Интерфакс".

"Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. ... Я ещё попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит", - сказал Путин.

Куйвашев дал поручение разыскать директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.