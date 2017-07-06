Метро могут продлить в Новую Москву до Внукова и Троицка

В Москве готовится реновация не только жилья, но и транспортной системы. Через несколько лет московский метрополитен может продлиться в Новой Москве до городов Внуково и Троицк.

О перспективе развития транспорта в столичном регионе на VII Московском урбанистическом форуме рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин показал схему реновации транспортной системы в 2017-2021 гг. Из нее следует, что до 2021 г. будет построена линия метрополитена до Столбово и Рассказовки, а в разработке находятся продолжения линий до Внукова и Троицка.

По данным чиновника, к 2021 г. в Москве планируется построить 142 километра новых линий метро, 63 станции и девять электродепо. Как рассказал Хуснуллин, протяженность московской подземки увеличится в 1,5 раза, и в два раза сократится доля населения, не имеющего доступа к метро в шаговой доступности.

"Аргументы недели" писали, что один из самых обсуждаемых в последнее время законопроектов, закон о реновации в Москве, 1 июля подписан президентов РФ Владимиром Путиным. Власти Москвы представили макеты новых столичных кварталов, которые появятся в рамках программы реновации.