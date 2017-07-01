Владимир Путин подписал закон о массовом сносе домов в Москве

Один из самых обсуждаемых в последнее время законопроектов, закон о реновации в Москве, 1 июля подписан президентов РФ Владимиром Путиным. Закон о реновации принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Закон о реновации в Москве российская Госдума приняла 14 июня, - «Аргументы недели» сообщали об этом ранее. Спустя две недели Совет Федерации этот закон одобрил. В законе сказано, что в действие он вступает с момента подписания.

За реновацию в Москве проголосовали 399 депутатов, - против проголосовали только двое и один депутат воздержался. 28 июня законопроект о реновации одобрили в Совете Федерации. Текст закона размещен на портале правовой информации.