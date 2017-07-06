Власти Москвы представили макеты новых столичных кварталов, которые появятся в рамках программы реновации. Все они выполнены в натуральную величину с соблюдением всех деталей отделки, вплоть до дверных ручек.



Желающие могут сами посмотреть и потрогать интерьер шоу-румов в 75-м павильоне ВДНХ. У кого нет такой возможности, могут обратиться к фотогалереи РБК. Представленные в рамках Московского урбанистического форума макеты домов вписаны в дворовый интерьер – детские площадки и спортивные комплексы. Новые квартиры, прозванные в народе "собянинками" будут оснащены современным санузлом и электрическими плитами.



Согласно результатам опроса, которые были обнародованы 17 июня, по программе реновации в столице будет снесено 90% от изначально включенных в нее домов. На возведение нового жилья потребуется 10-15 лет.



