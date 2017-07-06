Владимир Путин освободил от должностей восемь генералов МВД, ФСИН и МЧС

Глава России Владимир Путин в четверг, 6 июля, освободил от должностей восемь генералов.

Согласно последней информации, изменения коснулись структур МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также МЧС. Как сообщает РИА "Новости", соответствующий указ президента России появился сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящий момент никаких официальных данных о причинах столь радикальных кадровых изменений не поступало.