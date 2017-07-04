Скворцова взяла под личный контроль реабилитацию Тулеева

Накануне «Аргументы недели» сообщали, что глава Кемеровской области доставлен в Москву бортом МЧС. Здесь, в столице, он будет проходить курс реабилитации после перенесенной первого июля операции на позвоночнике.

Тулеева решили перевести в Москву после видеоконференции, проведенной по инициативе министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Она же взяла под личный контроль процесс реабилитации кемеровского губернатора, поделился информацией источник «Интерфакса».

Тулеева «привезли в аэродром на носилках и доставили на борт самолета» МЧС, который применяется для перевозки тяжелобольных пациентов. Глава региона находится в отпуске по состоянию здоровья с 22 мая, он уже дважды продлевал отпуск и должен был вернуться к работе не позднее 5 июля, поскольку максимально допустимый срок составляет 45 дней. Ранее ходили слухи, что на работу Тулеев уже не вернется. В Кремле ничего не знают о его отставке.