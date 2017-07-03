Кемеровского губернатора Тулеева на спецсамолете МЧС доставили в Москву

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике в Германии и вернулся в Россию. В минувшую субботу Амана Тулеева на носилках доставили в аэропорт Кемерово, а затем на специальном самолете МЧС отправили в Москву.

В столице Тулеева встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и отвезли его в одну из больниц. Главу региона поместили под круглосуточный контроль медиков, - сообщает газета «Коммерсантъ». Ему назначен ряд процедур, которые должны помочь ему восстановиться после операции и осложнения на легкие.

Аман Тулеев с 22 мая находится в отпуске и должен был выйти на работу самое позднее 5 июля.