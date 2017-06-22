Администрация кемеровского губернатора рассказала о состоянии здоровья Амана Тулеев, перенесшего 21 июня операцию на позвоночнике. По заверению местных чиновников, глава региона чувствует себя нормально и об отставке не думает.



«Состояние стабильное, самочувствие нормальное. Со стороны органов и систем нет никаких нарушений, каких-либо нарушений жизненных функций», — цитирует ТАСС заявление замгубернатора региона по вопросам здравоохранения Валерия Цоя.



Аман Тулеев уже дважды продлевал отпуск, который взял 22 мая. С 11 июня он находится в кемеровской больнице им. Подгорбунского. Ходили слухи, что после отпуска на работу он больше не вернется. Его целью было отработать на посту губернатора 20 лет. 1 июня как раз исполнилась эта дата. Однако в Кремле заявили, что ничего не знают об отставке кемеровского губернатора.



