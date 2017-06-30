Сбербанк вернет деньги клиентам за двойные списания

С 26 по 28 июня у держателей карт Сбербанка в результате сбоя произошли двойные списания средств с карточек. 30 июня в банке сделали заявление клиентам, что вернут им ошибочно списанные деньги в течение 5 дней.

О заявлении Сбербанка сообщает РИА Новости со с ссылкой на колл-центр кредитной организации.

В центре обслуживания клиентов банка заверили клиентов, что все ошибочно списанные деньги вернутся на счет автоматически в течение пяти дней.

Известно, что двойные списания произошли у держателей карт Сбербанка по всей России, а не какого-то отдельного региона. Сколько клиентов при этом пострадало, информации нет.