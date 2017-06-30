Анатолий Сердюков вошел в совет директоров ОАК

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков избран в совет директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Акционеры ОАК в четверг, 29 июня, выбирали новый состав совета директоров на годовом собрании.

Индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков был номинированные правительством РФ.

В совет, который избирался из 12 кандидатов, вошли 11 человек. Новыми членами совета стали Сердюков и председатель совета директоров АО «ВТБ Капитал Управление активами» Владимир Потапов (в качестве независимого).

Заместитель главы Минэкономразвия РФ Евгений Елин, советник президента ОАК по науке и технологиям Борис Алешин, замглавы Минобороны Юрий Борисов, замминистра финансов Андрей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, замминистра транспорта Валерий Окулов, президент ОАК Юрий Слюсарь, первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Иван Харченко и президент УК «Финансовые активы», экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко (в качестве независимого) - девять человек - сохранили места в совете ОАК.

Акционеры ОАК утвердили годовой отчет Общества за 2016 год. Согласно документу, поставив 141 самолет (включая 7 опытных ВС), корпорация получила рекордную консолидированную выручку по МСФО в 417 млрд рублей, что на 20% превышает результат 2015 года. Акционеры проголосовали за то, чтобы не выплачивать дивиденды и вознаграждение членам Cовета директоров в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли.

В состав ОАК входят: ПАО «Компания «Сухой», ПАО «Корпорация «Иркут», АО «ОАК — Транспортные самолеты», ОАО «Ил», ПАО «Туполев», АО «Авиастар-СП» и др. На 1 января 91,2% акций ОАК принадлежало РФ, 5,1% — ВЭБу, 3,7% — частным акционерам.

Накануне стало известно, что Анатолий Сердюков вошел в новый совет директоров ПАО "КАМАЗ".