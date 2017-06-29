Экс-глава Минобороны Сердюков вошел в состав совета директоров КАМАЗа
29 июня 2017, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков вошел в новый совет директоров ПАО "КАМАЗ".
Кандидатуру Сердюкова в совет директоров КамАЗа выдвинули на заседании 6 марта.
Также кандидатами в новый состав совета директоров компании стали действующие его члены, список которых был опубликован на сайте автопроизводителя, - передает РБК.
Группа компаний "КАМАЗ" — крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. ПАО "КАМАЗ" входит в ТОП-20 ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей.
Входит в Госкорпорацию Ростех.
Экс-министр обороны Анатолий Сердюков является индустриальным директором авиационного кластера государственной корпорации "Ростех". В сентябре 2016 года он стал членом правления компании.