В Балашихе строят саркофаг для скандально известной свалки

О скандале вокруг полигона «Кучино» в Балашихе «Аргументы недели» ранее сообщали. Полигон потребовал срочно убрать президент России Владимир Путин после жалоб граждан, которые дозвонились на «Прямую линию».

В Подмосковье прошло заседание чрезвычайной комиссии по поводу полигона. Итоги заседания огласила журналистам врио главы городского округа Балашиха Лилия Татевосян, пишут «Известия».

Чиновница сказала, что в настоящее время полигон закрыт, то есть никаких отходов не принимает. Над свалкой 27 июня началось строительство защитного саркофага.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о том, что мэр Балашихи написал прошение об отставке по собственному желанию.