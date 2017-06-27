Мэр Балашихи после скандала со свалкой подал в отставку

После нашумевшего скандала со свалкой в Балашихе мэр городского округа Евгений Жирков подал в отставку. Заявление об отставке Жирков подал 27 июня. Жирков указал, что уходит по собственному желанию.

Об отставке главы городского округа Балашиха Евгения Жиркова сообщает 27 июня пресс-служба правительства Московской области. В пресс-службе уточнили, что Жирков просит об отставке по собственному желанию.

Скандал со свалкой в Балашихе прогремел на всю страну 15 июня, когда жители деревни Фенино (это под городом Балашиха) позвонили на «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным и пожаловались на невыносимые условия проживания рядом с полигоном «Кучино». Путин потребовал немедленно закрыть свалку, но власти Московской области отрапортовали, что смогут закрыть полигон лишь в 2019 году.

23 июня глава Подмосковья остановил работу полигона «Кучино», который сегодня Росприроднадзор опечатает.