Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" в Балашихинском районе Подмосковья закрыт, сообщил сегодня министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Официальное закрытие полигона прошло в присутствии министра, главы Балашихи Евгения Жиркова и журналистов рано утром. У въезда на полигон теперь стоят бетонные блоки, ворота запреты, возле въезда установлен щит с надписью "Кучинский полигон ТБО закрыт".

Вскоре будет подготовлен проект рекультивации полигона. Соответствующая заявка в Минприроды уже отправлена. "Ущерб, который наносится полигоном окружающей среде, будет ликвидирован", — уверен Коган.

15 июня в ходе "Прямой линии" с Путиным жители Балашихи пожаловались президенту на работу полигона "Кучино". По их словам, всего в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля находится огромная свалка - самая большая в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направился на мусорный полигон "Кучино" в Балашихе после жалоб местных жителей президенту России Владимиру Путину на огромную мусорную свалку. Полигон можно будет закрыть, как только будет построен современный мусороперерабатывающий комплекс в Орехово-Зуево в 2019 году, сообщил тогда губернатор.

В четверг Путин потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.