Воробьев сообщил, когда закроют свалку в Балашихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направился на мусорный полигон "Кучино" в Балашихе после жалоб местных жителей президенту России Владимиру Путину на огромную мусорную свалку.

Воробьев напомнил, что закрытие полигона в Кучино стояло в плане до 2021 года. "Сейчас наша задача найти возможность сдвинуть этот срок. И, учитывая то, что город уже наступает на свалку, постараться закрыть его раньше", - подчеркнул губернатор, передает ТАСС. Полигон можно будет закрыть, как только будет построен современный мусороперерабатывающий комплекс в Орехово-Зуево в 2019 году.

Также Воробьев сообщил, что поручит постоянный экологический контроль министерству экологии, а также главе городского округа Балашиха.

В регионе закрыли уже двадцать один полигон из тридцати девяти. В текущем году будет закрыто еще три объекта.

Напомним, в ходе прямой линии жители подмосковной Балашихи пожаловались президенту на самую большую в Подмосковье свалку - ее площадь достигла уже более 50 гектаров, мусор заметно даже из космоса.