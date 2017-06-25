Юлия Липницкая резко ответила на слухи о беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию на Олимпийских играх—2014 в Сочи Юлия Липницкая дала отповедь любопытствующим. Спортсменку раздражают вопросы о ее округлившейся фигуре, а теперь еще слухи о появившейся беременности.

В начале июня фигуристка отметила 19-летие. И только, спустя три года после Олимпиады, фигуристке, одержавшей блистательную победу в командных соревнованиях, вручила ключи от обещанной новой квартиры. Фотографии с церемонии награждения тут же появились в сети.

Одни поклонники искренне порадовались за фигуристку, ставшую обладательницей собственной жилплощади, другие подметили внешние изменения в фигуре 19-летней спортсменки. Кто-то даже связал округлившиеся формы Юлии с возможной беременностью.

«Всех касается. Нет у меня никаких беременностей, достали уже. Совесть поимейте. Мне что теперь, всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит», — резко ответила Липницкая своим злопыхателям. А позже и вовсе ограничила доступ к комментированию фотографий.



