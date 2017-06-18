Пожаловавшуюся Путину онкобольную девушку перевезут в Москву

Онкобольную девушку из города Апатит, обратившуюся к президенту России во время прямой линии, перевезут на лечение в Москву.

Об этом сообщает Mash. Согласно информации, поступившей в распоряжение Telegram-канала, Дарья Старикова пройдет курс терапии в одной из столичных больниц.

Напомним, Старикова пожаловалась Владимиру Путину на местных врачей. Медики изначально поставили ей другой диагноз, в результате было упущено время на лечение онкологического заболевания.

После обращения девушки к главе государства следственные органы возбудили в отношении медиков уголовное дело. В минувшую пятницу «Аргументы недели» писали о том, что Дарья Старикова была допрошена в Следственном комитете – она проходит по делу как потерпевшая.