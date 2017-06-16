Следователи допросили обратившуюся к Путину больную раком жительницу Апатитов

Мурманские следователи допросили больную раком девушку, пожаловавшуюся президенту России на местных медиков.

Как писали «Аргументы недели» накануне, жительница города Апатиты обратилась к Владимиру Путину в ходе прямой линии. Дарья Старикова рассказала, что врачи ошиблись с диагнозом, в результате было упущено время на лечение онкологического заболевания.

Следственный комитет в тот же день возбудил по данному факту уголовное дело. Сегодня стало известно, что Старикову, признанную потерпевшей по делу, допросили следователи. В скором времени будут проведены экспертизы, которые помогут установить виновных в халатности.