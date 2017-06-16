Следователи допросили обратившуюся к Путину больную раком жительницу Апатитов
16 июня 2017, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
Мурманские следователи допросили больную раком девушку, пожаловавшуюся президенту России на местных медиков.
Как писали «Аргументы недели» накануне, жительница города Апатиты обратилась к Владимиру Путину в ходе прямой линии. Дарья Старикова рассказала, что врачи ошиблись с диагнозом, в результате было упущено время на лечение онкологического заболевания.
Следственный комитет в тот же день возбудил по данному факту уголовное дело. Сегодня стало известно, что Старикову, признанную потерпевшей по делу, допросили следователи. В скором времени будут проведены экспертизы, которые помогут установить виновных в халатности.