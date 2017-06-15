СК возбудил уголовное дело после жалобы заболевшей раком девушки Путину

Медицинские работники, занимавшиеся лечением пожаловавшейся президенту России онкологической больной, будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали, что в ходе прямой линии к Владимиру Путину обратилась 24-летняя жительница Мурманской области. Она рассказала, что больна раком четвертой стадии. При этом врачи изначально ошиблись с диагнозом и долговое время лечили девушку от другого недуга.

ТАСС стало известно, что на это обращение к президенту отреагировали правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил в отношении медиков уголовное дело – врачей подозревают в халатности.