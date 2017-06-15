Глава государства рассказал о болезни своего отца

Президент Российской Федерации Владимир Путин, который обычно не распространяется о жизни своих родственников, рассказал в ходе "прямой линии" о борьбе его отца с тяжелой болезнью.

Дарья Старикова из города Апатиты с раком четвертой стадии рассказала президенту Владимиру Путину о нехватке в небольших городах узких специалистов, которые уезжают на работу в более крупные города. Девушка поведала, что изначально медики ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", лечили спину и из-за этого время было потеряно.

Путин посочувствовал юной соотечественнице и провел аналогию между ней и своим отцом. Ему диагностировали рак на довольно поздней стадии, однако даже во времена прошлого века смогли найти лекарства, чтобы вылечить его. "Так что и тебя прошу, надежду, пожалуйста, не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе и на то, как можно помочь тебе лично", — заявил президент.

Проблемы с медициной, отметил Путин, есть везде. Но наша главная проблема в том, что в России не хватает узких специалистов. Везде очереди. "Нужно обеспечить доступность медицинской помощи", — заключил российский лидер.