Эксперты спрогнозировали самые популярные цвета автомобилей в ближайшие 5 лет

Исследователи аналитической компании BASF составили прогноз относительно того, какие цвета автомобилей будут самыми популярными в ближайшие пять лет. Они учитывали последние тенденции в обществе, даже не касающиеся автомобильной сферы.



Автомобиль уже давно перестал быть просто средством передвижения, он стал жизненно необходимым среди прочих атрибутов нашей деятельности. Повышенное внимание к красоте человеческого тела, складывающее в обществе в последние годы, диктует симпатию к машинам теплых оттенков.

Вообще же, согласно прогнозу компании BASF, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке самыми популярными станут золотые оттенки автомобилей, в США — тёмно-синие. Жители Азиатско-Тихоокеанского региона чаще будут выбирать машины красного и жемчужно-белого цвета. По-прежнему будет востребована классика. Авто черного, белого или серого цвета легче продать на вторичном рынке.



