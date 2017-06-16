Пранкеры разыграли губернатора Ставрополья и узнали ответ на вопрос Путина

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) после "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным позвонили губернатору Ставропольского края и спросили насчет села Краснокумское.

Напомним, жительница Ставрополья, пострадавшая от наводнения, сообщила, что ей негде жить, так как компенсацию после разгула стихии она так и не получила.

Запись, на которой пранкеры общаются, по их словам, с Владимиром Владимировым, выложена на YouTube. Собеседник сообщил, что компенсации выплачиваются и добавил, что в регион не поступали федеральные деньги, а президента ввели в заблуждение. Вся эта история не может быть правдивой, считает он. Якобы губернатор даже пообещал отправить чек оплаты средств, которые были переведены пострадавшим семьям.

Человек, похожий по голосу на губернатора Ставропольского края, был уверен, что разговаривает с сотрудником администрации президента Михаилом Александровичем.

Владимир Путин в ходе "прямой линии" на жалобу женщины заявил, что федерация выделила необходимые средства, и вопрос состоит в том, как ими распорядились в регионах. Глава государства обратился к Владимиру Владимирову с вопросом:"Где деньги?". Владимир Владимиров позднее заявил, что деньги из федерального бюджета в регион для оказания материальной помощи не приходили.