Губернатор Ставропольского края ответил на вопрос Путина «Где деньги?»

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что деньги из федерального бюджета в регионе для оказания материальной помощи не приходили. Выплаты ведутся из резервного фонда правительства края.

Губернатор добавил, что семья жительницы Краснокумского района Ставрополья, которая дозвонилась до Владимира Путина во время "прямой линии", получала компенсацию. "Эта семья получила денежные средства в полном объеме, то есть 60 тыс. руб. они получили. Восьмого числа они их оформили, до сегодняшнего дня они уже получили", — пояснил он, передает RNS.

Жительница Ставрополья, пострадавшая от наводнения, сообщила, что ей негде жить, так как компенсацию после разгула стихии она так и не получила. Путин заявил, что федерация выделила необходимые средства, и вопрос состоит в том, как ими распорядились в регионах. Она обратился к Владимиру Владимирову с вопросом:"Где деньги?".