Глава Ставрополья приехал в село, жительница которого жаловалась Путину

Владимир Владимиров прибыл в село Краснокумское, жительница которого в ходе "прямой линии" с президентом пожаловалась на отсутствие компенсаций, полагающихся пострадавшим от паводка.

Как заверил Владимиров, компенсации будут выплачены всем пострадавшим, будет оказана помощь тем, кто потерял скот и птицу.

Многие жители села, которые не прописаны в своих домах по тем или иным причинам, должны будут через суд подтвердить факт своего проживания, отметил губернатор. По его словам, после этого они получат компенсации.

Ранее Владимир Владимиров заявил, что деньги из федерального бюджета в регион для оказания материальной помощи не приходили. Выплаты ведутся из резервного фонда правительства края. Губернатор добавил, что семья жительницы Краснокумского района Ставрополья, которая дозвонилась до Владимира Путина во время "прямой линии", получала компенсацию.