Прокуратура Забайкалья проверяет факты по жалобе жительницы Путину

Жительница Оловянинского района Забайкалья Наталья позвонила на «Прямую линию» к Владимиру Путину, чтобы решить свою проблему. Женщина позапрошлым летом потеряла жилье и с тех пор ей негде жить.

Дом Натальи сгорел во время больших пожаров в Забайкальском крае в 2015 года и деньги на программу помощи погорельцам государство выдало, и они освоены. Поэтому президент поинтересовался заочно у региональных властей: «Где деньги?!»

На путинский вопрос в настоящее время уже ищет ответ Прокуратура Забайкальского края, которая организовала проверку. Напомним, Наталья осталась с маленьким ребенком на руках и жилья ей до сих пор не предоставили.