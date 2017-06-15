Валютные ипотечники в приемной ЦБ РФ требуют встречи с Набиуллиной

Сегодня, 15 июня в приемной Центробанка собралось порядка 50 человек, которые в свое время оформили ипотеку в валюте. Заемщики организовали акцию протеста и добиваются встречи с главой Банка России.

Даже если Нацгвардия будет силой их вытаскивать из здания и отправлять в отделения полиции, то они этого не боятся. Протестующие утверждают, что автозаки уже на месте и их этим не напугать. Многим, со слов участников акции протеста, терять нечего, поэтому их нервы на пределе и игнорировать их не стоит.

Как рассказывают участники акции протеста, проблемы валютных ипотечников не решаются уже в течение 2,5 лет. Между тем, ипотечников уже начинают выселять из квартир.

Ранее сегодня в Банке России состоялось совещание с участием представителей крупнейших ипотечных банков. На нем обсуждался формат новой госпрограммы помощи ипотечным заемщикам, которая разрабатывается по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.