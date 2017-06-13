В Москве во время акции 12 июня полиция задержала 136 несовершеннолетних

Власти Москвы во вторник комментируют результаты акции, которую устроили в столице 12 июня опозиционеры. Столичный градоначальник Сергей Собянин назвал антикоррупционный митинг «подлой провокацией».

Глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников сообщил, что полицией вчера во время акции были задержали 136 несовершеннолетних детей и подростков. По мнению Черникова, эти ребята участвуют в акциях оппозиции из-за желания «реализовать себя», - передает «Интерфакс».

«Мое мнение — эти ребята переживают сейчас период заблуждений, они живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире», — сказал чиновник. Как считает Владимир Черников, этим подросткам надо «быстрее взрослеть», «правильно оценивать ситуацию» и «понимать главные жизненные принципы, в том числе принцип «не навреди».

Черников сказал, что такие ребята «не слышат и не хотят слышать», когда им предлагают доказать свою прогрессивность «конкретным делом» и «этим кто-то активно пользуется». Чиновник уверен, что государство и семьи должно работать вместе, чтобы создать «душевную настройку» молодежи.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал антикоррупционный митинг 12 июня в столице «подлой провокацией».

В Петербурге студентку арестовали на пять суток и оштрафовали за митинг 12 июня.